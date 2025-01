Rega-Einsatz in Sumiswald BE Kleinkind von Rottweiler schwer verletzt

In Sumiswald BE ist ein Kleinkind am Freitagnachmittag von einem Rottweiler gebissen worden. Das Kind wurde schwer verletzt mit der Rega in ein Spital geflogen. Das Amt für Veterinärwesen hat den Hund beschlagnahmt und eingeschläfert.

Publiziert: 12:40 Uhr | Aktualisiert: vor 5 Minuten