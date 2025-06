Rega-Einsatz in Gwatt BE Mann und Frau bei Grillunfall schwer verletzt

Ein Mann und eine Frau sind bei einem Unfall auf einer öffentlichen Grillstelle in Gwatt BE am Samstagabend schwer verletzt worden. Der Unfall geschah beim Anfeuern, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

