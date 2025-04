Am Donnerstag vor einer Woche ist ein Motorradfahrer in Spiez BE mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Er konnte von der Polizei angehalten werden und muss sich vor der Justiz verantworten.

Raserdelikt in Spiez BE

Der Motorradfahrer tappte in die Radarfalle der Kantonspolizei Bern. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Valentin Köpfli Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag, 27. März 2025, auf der Hauptstrasse in Einigen BE eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Zuge dieser Messung wurde kurz nach 15.45 Uhr ein Motorradlenker mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Die Geschwindigkeit des in Richtung Spiez fahrenden Motorrades betrug nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 104 km/h. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf diesem Strassenabschnitt beträgt 50 km/h.

Am Freitag, 4. April 2025, konnte im Zuge der Ermittlungen ein Lenker (27) angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden. Er ist geständig, das Motorrad zu dem Zeitpunkt gefahren zu haben. Ihm wurde der Lernfahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamt abgenommen. Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte zu verantworten haben.