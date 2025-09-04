Kanton Bern legt Grundstein zur Weiterentwicklung der Velowege

Der Kanton Bern will seine Velowege weiter entwickeln. Dazu hat der Regierungsrat den Sachplan Velowegnetz 2025 genehmigt. Insbesondere sollen zwischen regional bedeutenden Räumen durchgängige Velobahnen entstehen.

Der Kanton Bern will seine Velowege weiterentwickeln. Einer der Kernpunkte sind sogenannte Velobahnen, also gut ausgebaute Velowege zwischen wichtigen regionalen Räumen. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Damit sind gut ausgebaute, stark genutzte «Premium»-Velowege gemeint. Weiter übernimmt der Kanton künftig die Kosten für Ersatzverbindungen, falls Velowege für den Alltagsverkehr nicht auf Kantonsstrassen umgesetzt werden können, wie aus einer Mitteilung des Regierungsrats vom Donnerstag hervorgeht.

Neu wurden ausserdem Mountainbike-Routen in den Sachplan aufgenommen. Der Sachplan enthält die kantonale Strategie für den Veloverkehr und ist die planerische Grundlage für die Umsetzung der strategischen Stossrichtung der kantonalen Mobilitätsstrategie.