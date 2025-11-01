Berner Kita-Skandal: 50 Übergriffe an 15 Kindern angeklagt. Ein ehemaliger Mitarbeiter steht ab April 2024 vor Gericht. Die Taten sollen in Bern und einem weiteren Kanton verübt worden sein.

Dem Mann werden weitere Übergriffe in einer Kita in einem anderen Kanton vorgeworfen. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Kita-Mitarbeiter in Bern wegen Übergriffen auf Kinder angeklagt

Verhandlung im April in Bern, Täter in Haft

50 Übergriffe an mindestens 15 Kindern in zwei Kantonen vorgeworfen

Ein Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Bern ist im Frühling 2024 verhaftet worden: Ihm werden 50 Übergriffe an mindestens 15 Kindern vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli eine entsprechende Anklage erhoben.

Die erstinstanzliche Verhandlung wird im kommenden April in Bern stattfinden. Die Berner Generalstaatsanwaltschaft bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung der Zeitungen «Bund» und «Berner Zeitung».

Mann befindet sich in Haft

Zu den Übergriffen soll es in der Kindertagesstätte in der Region Bern gekommen sein, in der der Mann rund ein Jahr gearbeitet hatte. Zudem werden ihm weitere Übergriffe in einer Kita in einem anderen Kanton vorgeworfen.

Der Mann befindet sich gemäss Generalstaatsanwaltschaft in Haft. Weitere Angaben macht diese derzeit nicht.