Die Kantonspolizei Bern bereitet sich auf eine unbewilligte Kundgebung von Pro-Palästina-Aktivisten vor. Diese soll am Samstag in der Hauptstadt steigen.

Darum gehts Unbewilligte pro-palästinensische Kundgebung in Bern am Samstag. Polizei bereitet sich vor

Stadt Bern bat um Gesuch für bewilligte Veranstaltung, keine Kontaktaufnahme erfolgt

Janine Enderli Redaktorin News

Am nächsten Samstag findet in Bern eine unbewilligte Kundgebung von pro-palästinensischen Aktivisten statt. Die Kantonspolizei Bern bereitet sich entsprechend auf das Ereignis vor.

«Aufgrund der erwarteten Anzahl Teilnehmenden sind Verkehrseinschränkungen zu erwarten. Die Kantonspolizei Bern wird für die öffentliche Sicherheit mit einem Grossaufgebot im Einsatz stehen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Stadt Bern habe als Bewilligungsbehörde die aufrufenden Gruppen vorgängig darum gebeten, ein Gesuch einzureichen, um eine geordnete und bewilligte Veranstaltung durchführen zu können. Bislang erfolgte jedoch keine Kontaktaufnahme durch mögliche Organisatoren.

Auch Einsatzkräfte aus anderen Kantonen im Einsatz

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage, der erwarteten Anzahl an Teilnehmenden sowie mit Blick auf vergangene ähnlich gelagerte Kundgebungen, wird die Kantonspolizei Bern mit zahlreichen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz stehen.

Zur Unterstützung werden Einsatzkräfte anderer Kantone beigezogen. Ziel ist es, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und exponierte Gebäude und Infrastrukturen zu schützen, teilt die Kantonspolizei Bern weiter mit.

In der Innenstadt, insbesondere im Bereich des Bahnhofs und rund um den Bundesplatz, ist in diesem Zusammenhang mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, schreibt die Polizei weiter.