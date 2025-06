Polizeieinsatz auf Feld Kleinflugzeug stürzt bei Wichtrach BE ab

Ein Kleinflugzeug ist am Dienstagmittag bei Wichtrach BE in ein Feld abgestürzt. Die Berner Kantonspolizei bestätigte den Vorfall.

Publiziert: vor 35 Minuten | Aktualisiert: vor 32 Minuten