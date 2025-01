Jugendlicher nach Angriff in der Stadt Bern verletzt

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag in der Nähe des Berner Bahnhofs einen Jugendlichen tätlich angegriffen und dabei verletzt. Das Opfer wurde beim Obergericht aufgefunden und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung beim Stadtberner Obergericht ist ein Jugendlicher am Donnerstagmittag verletzt worden. (Symbolbild) Foto: MARCEL BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Jugendliche beim Postparc tätlich angegangen und geschlagen, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. In der Folge entfernte sich das Opfer über die Welle 7 in Richtung Obergericht, wo er erneut auf den mutmasslichen Täter traf. Dieser ging ihn laut der Mitteilung nochmal körperlich an, stiess ihn zu Boden und trat ihm gegen den Kopf.

Der mutmassliche Täter flüchtete zu Fuss in unbekannte Richtung, wie es weiter hiess. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Ereignisse aufgenommen und sucht nach Zeugen.