In Moutier BE ereignete sich am Montagabend ein tödlicher Verkehrsunfall. Eine 81-jährige Fussgängerin wurde auf der Solothurnstrasse von einem Auto erfasst und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

In Moutier BE hat sich am Montagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine 81-jährige Fussgängerin wurde auf der Solothurnstrasse von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Der Unfall geschah kurz vor 17.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Solothurnstrasse/Bahnhofstrasse. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Autolenkerin von Eschert her unterwegs, als es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision kam. Trotz sofortigen Rettungsmassnahmen starb die Frau noch vor Ort.

Bei der tödlich verletzten Person handelte es sich um eine Frau aus dem Kanton Bern, wie es weiter hiess.

Die Unfallstelle musste für längere Zeit komplett gesperrt werden; die Feuerwehr Moutier richtete eine Umleitung ein. Nebst mehreren Polizeidiensten standen auch ein Ambulanzteam und das Careteam im Einsatz.

Die Kantonspolizei Bern sucht dringend Zeuginnen und Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben dazu machen können, woher die Fussgängerin zuvor gekommen war, sollen sich melden.