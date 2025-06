Mehrere Polizeipatrouillen rückten am Samstagmorgen in Bern aus. Schüsse waren in einem Gebäude an der Gutenbergstrasse gemeldet worden. Eine Person wurde festgenommen, niemand wurde verletzt.

1/4 In einem Gebäude in der Gutenbergstrasse in Bern wurden Schüsse gemeldet. Foto: Google Street View

Darum gehts Grosser Polizeieinsatz in Bern wegen gemeldeter Schussabgaben in einem Gebäude

Eine Person wurde rasch angehalten, niemand wurde bei dem Vorfall verletzt

Einsatz begann um 5.50 Uhr, Schwarztorstrasse teilweise gesperrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Ein grosser Polizeieinsatz hat in Bern am frühen Samstagmorgen für Wirbel gesorgt. Ein Leserreporter meldet ein «riesiges Polizeiaufgebot». «Der grosse Polizei-Lastwagen ist da», so der Blick-Leser weiter. Was ist passiert?

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage einen Einsatz. «Seit 5.50 Uhr stehen mehrere Patrouillen wegen gemeldeter Schussabgaben innerhalb eines Gebäudes, an der Gutenbergstrasse in Bern, im Einsatz», teilt Mediensprecherin Céline Lehmann mit. «Es wurde niemand verletzt. Eine Person konnte in Zusammenhang mit dem Ereignis rasch angehalten werden.»

Bis auf Weiteres sei die an die Gutenbergstrasse angrenzende Schwarztorstrasse ab der Haltestelle «Hasler» bis zur Verzweigung Mühlemattstrasse aufgrund des Polizeieinsatzes gesperrt. «Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr», so Lehmann.