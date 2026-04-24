In Burgdorf BE kletterte am Freitag eine Person auf einen Baukran nahe dem Bahnhof. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte überzeugten sie, herunterzukommen. Die Person wurde zur Abklärung ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Person klettert in Burgdorf BE am Freitag auf Baukran

Polizei bewegt Person zum selbstständigen Verlassen des Krans

Einsatzkräfte vor Ort: Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, Notarzt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

In Burgdorf BE ist es am Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gekommen: Eine Person war in der Nähe des Bahnhofs auf einen Baukran geklettert.

Wie ein Leserreporter gegenüber Blick berichtete, standen Polizei, Feuerwehr, Ambulanz sowie ein Notarzt im Einsatz.

Wie die Kantonspolizei Bern gegenüber Blick mitteilt, konnten die Einsatzkräfte mit der Person Kontakt aufnehmen und sie dazu bewegen, den Kran selbstständig zu verlassen. Die Person wurde zur Abklärung in ein Spital gebracht. Der Einsatz ist inzwischen beendet.