Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Person klettert in Burgdorf BE am Freitag auf Baukran
- Polizei bewegt Person zum selbstständigen Verlassen des Krans
- Einsatzkräfte vor Ort: Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, Notarzt
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Daniel MacherRedaktor News
In Burgdorf BE ist es am Freitag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gekommen: Eine Person war in der Nähe des Bahnhofs auf einen Baukran geklettert.
Wie ein Leserreporter gegenüber Blick berichtete, standen Polizei, Feuerwehr, Ambulanz sowie ein Notarzt im Einsatz.
Wie die Kantonspolizei Bern gegenüber Blick mitteilt, konnten die Einsatzkräfte mit der Person Kontakt aufnehmen und sie dazu bewegen, den Kran selbstständig zu verlassen. Die Person wurde zur Abklärung in ein Spital gebracht. Der Einsatz ist inzwischen beendet.