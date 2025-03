Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Meiringen BE hat die Kantonspolizei Bern Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt sowie zwei Personen in Untersuchungshaft gesteckt. Ein Gastgewerbebetrieb wurde geschlossen.

Drogen-Razzia in Meiringen BE

Drogen-Razzia in Meiringen BE

Die Kantonspolizei Bern ist in Meiringen gegen den Betäubungsmittelhandel vorgegangen. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie habe, nachdem sie Informationen über einen mutmasslichen Handel mit Betäubungsmittel erhalten habe, am Donnerstag in einer «gezielten Aktion» in Meiringen mehrere Häuser durchsucht, teilte die Kantonspolizei Bern zusammen mit der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland am Montag mit. Dabei habe sie eine «qualifizierte Menge» Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt.

Bei den Hausdurchsuchungen wurden gemäss Mitteilung drei Männer angehalten. Zwei würden sich in Untersuchungshaft befinden, hiess es in der Mitteilung. Der dritte Mann sei nach Abklärungen auf der Wache wieder entlassen worden. Ein Gastgewerbebetrieb sei durch das Lebensmittelinspektorat geschlossen worden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren am Montag noch nicht abgeschlossen, wie es weiter hiess.