Berner Kantonspolizei zentralisiert Gewässerpolizei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Polizeiwachen in Twann und Hinterkappelen wurden zu Stützpunkten der Gewässerpolizei umfunktioniert und betreiben dadurch keine Schalter oder Anzeigebüros mehr, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Für Anliegen oder die Anzeigeerstattung müssen sich Bürgerinnen und Bürger an eine andere Wache in der Nähe wenden.

Durch die Neuorganisation könne die Kantonspolizei ihre Arbeit auf den Gewässern gezielter erbringen und somit die gesetzlichen Aufgaben effizienter erfüllen, liess sich Kommandant Christian Brenzikofer in der Mitteilung zitieren.