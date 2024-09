Berner Kantonspolizei führt neue Ausbildungen ein

Die Kantonspolizei Bern bietet ab Herbst 2025 zwei neue Lehrgänge an. Einerseits bildet sie neuerdings Polizeiliche Fallbearbeiterinnen und -bearbeiter aus, anderseits führt sie eine schweizweit einzigartige Polizeischule in Teilzeit ein.

Mit Letzterer will die Kantonspolizei in erster Linie Leistungssportlerinnen und Leistungssportler ansprechen, wie sie am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb. Ihnen biete der flexible Lehrgang die Chance, neben den Trainings eine Ausbildung abzuschliessen.

Das Teilzeitmodell soll aber auch eine Möglichkeit sein für jene, die beispielsweise aufgrund ihrer familiären Situation bisher nicht ins Vollzeitmodell der Polizeiausbildung einsteigen konnten.

Der neu geschaffene Beruf der Polizeilichen Fallbearbeiterin beziehungsweise des Polizeilichen Fallbearbeiters wiederum richtet sich laut der Mitteilung unter anderem an Personen, die sich trotz allfälliger körperlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen bei der Polizei einbringen möchten. Es handelt sich dabei um eine halbjährige Ausbildung im Bereich der Gerichtspolizei, die sich auf Tätigkeiten im Innendienst fokussiert.

Darüber hinaus informierte die Kantonspolizei darüber, in «den kommenden Jahren» eine eigene, modular aufgebaute Berner Polizeischule zu planen.

Der Bedarf rührt daher, dass der bernische Grosse Rat 2021 den Ausstieg aus der Interkantonalen Polizeischule im luzernischen Hitzkirch per 2035 beschlossen hat. Der Kanton Bern war insbesondere aufgrund der hohen finanziellen Belastung unzufrieden mit dem Hitzkirch-Konkordat.