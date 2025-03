Pilotversuch erfolgreich Kanton Bern produziert Kontrollschilder künftig in Justizvollzugsanstalt

Der Kanton Bern stellt seine Kontrollschilder ab März 2026 in der Justizvollzugsanstalt Thorberg her. Ein entsprechender Pilotversuch war erfolgreich, wie der Kanton am Mittwoch mitgeteilt hat.

