Am Mittwochabend kam es in einem Einkaufsgeschäft in Liebefeld BE zu einem Feuer. Die Kantonspolizei Bern schliesst Brandstiftung nicht aus.

Feuer in Laden in Liebefeld BE – war es Brandstiftung?

Das Einkaufsgeschäft befindet sich in der Kirchstrasse. Foto: Google maps

Auf einen Blick Brand in Einkaufsgeschäft in Liebefeld in der Gemeinde Köniz. Personal löschte Feuer

Ermittlungen zur Brandursache laufen, Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Neun Personen vor Ort kontrolliert, eine ins Spital gebracht

Die Kantonspolizei Bern hat am Mittwoch, kurz vor 18.20 Uhr, die Meldung erhalten, dass es in einem Einkaufsgeschäft an der Kirchstrasse in Liebefeld in der Gemeinde Köniz brenne. Gemäss ersten Erkenntnissen gerieten Waren in einem Regal im Inneren des Geschäfts in Brand.

Anwesendes Personal konnte das Feuer löschen. Das Geschäft wurde vorsorglich aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert. Neun Personen wurden vor Ort durch ein Ambulanzteam kontrolliert, wovon eine mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gefahren wurde.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Kirchstrasse wurde während rund einer Stunde gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, wie die Kantonspolizei Benr in einer Mitteilung schreibt. Im Einsatz standen neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Bern auch die Feuerwehren Köniz und Schutz und Rettung Bern.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. Aktuell kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zusammenhang wurde eine Person von der Polizei angehalten.