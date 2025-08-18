DE
Einsatzboot sucht das Wasser ab
0:47
Leservideo zeigt:Einsatzboot sucht das Wasser ab

Person vermisst?
Mehrere Einsatzkräfte suchen die Aare in Bern ab

Mehrere Einsatzkräfte suchen am Montagabend die Aare in Bern ab. Möglicherweise kam es zu einem Badeunfall.
Publiziert: 18:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 50 Minuten
Einsatzkräfte sind am Montagabend an die Aare geeilt.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • Badeunfall in Bern: Person in der Aare vermisst, Einsatzkräfte suchen
  • Leserreporter meldet Einsatz von Ambulanz und Polizei am Montagabend
  • Ein Boot fuhr in Richtung Schönausteg, einer kleinen Fussgängerbrücke
Johannes HilligRedaktor News

«Ein Badeunfall in Bern. Mehrere Einsatzkräfte suchen aktuell nach einer Person in der Aare», meldet ein Leserreporter am Montagabend. Ambulanz und Polizei seien vor Ort. «Ein Boot fuhr Richtung Schönausteg.» Das ist eine kleine Fussgängerbrücke. Auch eine Drohne sei im Einsatz bei der Suche. 

Die Kantonspolizei Bern kann keine Angaben zum Einsatz machen. 

