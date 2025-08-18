Mehrere Einsatzkräfte suchen die Aare in Bern ab

Mehrere Einsatzkräfte suchen am Montagabend die Aare in Bern ab. Möglicherweise kam es zu einem Badeunfall.

1/4 Einsatzkräfte sind am Montagabend an die Aare geeilt. Foto: Leserreporter

Darum gehts Badeunfall in Bern: Person in der Aare vermisst, Einsatzkräfte suchen

Leserreporter meldet Einsatz von Ambulanz und Polizei am Montagabend

Ein Boot fuhr in Richtung Schönausteg, einer kleinen Fussgängerbrücke

Johannes Hillig Redaktor News

«Ein Badeunfall in Bern. Mehrere Einsatzkräfte suchen aktuell nach einer Person in der Aare», meldet ein Leserreporter am Montagabend. Ambulanz und Polizei seien vor Ort. «Ein Boot fuhr Richtung Schönausteg.» Das ist eine kleine Fussgängerbrücke. Auch eine Drohne sei im Einsatz bei der Suche.

Die Kantonspolizei Bern kann keine Angaben zum Einsatz machen.