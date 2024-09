Ittiger Gemeinderat will Steuern erhöhen

Der Gemeinderat von Ittigen BE will die Steueranlage per 2025 um einen Zehntel auf 1,23 Einheiten anheben. Die Regierung hat den entsprechenden Aufgaben- und Finanzplan zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In den kommenden Jahren wird die Rechnung durch grosse Investitionen in die Schulinfrastruktur belastet, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Zudem sei mit höheren Lastenausgleichszahlungen an den Kanton zu rechnen.

Das Budget von 2025 weist ein Defizit von rund 1,9 Millionen Franken aus. Angesichts der finanziellen Ausgangslage sei das tragbar, hiess es weiter. Die Entwicklung der ICT-Branche, die tiefe Arbeitslosigkeit und die neuen Quartiere dürften sich laut Gemeinderat ausserdem mittelfristig positiv auf die Steuereinnahmen auswirken.

Die Ittiger Gemeindeversammlung wird am 3. Dezember über den Aufgaben- und Finanzplan 2025 entscheiden können. Die Gemeinde konnte den Steuerfuss dank des stabilen Finanzhaushalts per 2023 von 1,24 auf 1,13 Einheiten senken. Allerdings war das Rechnungsjahr 2023 geprägt von einem tiefen Steueraufkommen und schloss mit einem Defizit in der Höhe von über 1,2 Millionen Franken ab.

Der Gemeinderat von Ittigen will die Steueranlage im kommenden Jahr auf 1,23 Einheiten erhöhen. (Symbolbild) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Ittigen gehört zu den steuergünstigsten Gemeinden des Kantons Bern.