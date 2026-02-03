DE
FR
Abonnieren

Pendler brauchen Geduld
Strecke zwischen Bern und Thun unterbrochen

Pendler brauchen Geduld. Auf der Strecke Bern–Thun ist der Bahnverkehr derzeit unterbrochen.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren

Darum gehts

  • Zugverkehr Bern–Thun zwischen Gümligen und Wichtrach wegen Personenunfall unterbrochen
  • Einschränkung dauert voraussichtlich bis 20.15 Uhr, Ersatzbusse verfügbar
  • Betroffen: 9 Linien, darunter ICE, EC, IC6, IC8, RE1
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Der Bahnverkehr auf der Strecke Bern–Thun ist derzeit zwischen Gümligen und Wichtrach unterbrochen. Dies teilen die SBB auf ihrem Störungsportal mit. Der Grund ist ein Personenunfall. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis etwa 20.15 Uhr.

Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC6, IC8, IC61, IC81, RE1, S1 und EXT. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.

Reisende zwischen Wichtrach und Gümligen werden gebeten, die Ersatzbusse (EV) zu nutzen. Wer zwischen Bern und Thun unterwegs ist, kann über Belp ausweichen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen