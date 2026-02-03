Darum gehts
- Zugverkehr Bern–Thun zwischen Gümligen und Wichtrach wegen Personenunfall unterbrochen
- Einschränkung dauert voraussichtlich bis 20.15 Uhr, Ersatzbusse verfügbar
- Betroffen: 9 Linien, darunter ICE, EC, IC6, IC8, RE1
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Janine EnderliRedaktorin News
Der Bahnverkehr auf der Strecke Bern–Thun ist derzeit zwischen Gümligen und Wichtrach unterbrochen. Dies teilen die SBB auf ihrem Störungsportal mit. Der Grund ist ein Personenunfall. Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis etwa 20.15 Uhr.
Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC6, IC8, IC61, IC81, RE1, S1 und EXT. Es ist mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.
Reisende zwischen Wichtrach und Gümligen werden gebeten, die Ersatzbusse (EV) zu nutzen. Wer zwischen Bern und Thun unterwegs ist, kann über Belp ausweichen.