Partizipation Stadt Bern soll einen transkulturellen Treffpunkt erhalten

In der Stadt Bern soll ein transkultureller Treff-, Begegnungs- und Weiterbildungsort entstehen. In einem zweiten Anlauf hat das Stadtparlament am Donnerstag den Prüfungsbericht zu einem entsprechenden Partizipationspostulat gutgeheissen.

Publiziert: 18:46 Uhr