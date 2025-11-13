Lena Allenspach gibt Co-Präsidium der Stadtberner SP ab

Lena Allenspach tritt per Ende März 2026 als Co-Präsidentin der SP Stadt Bern zurück. Die Stadträtin hat die Sektion während fünf Jahren geführt.

Die bisherige Co-Präsidentin der SP Stadt Bern, Lena Allenspach, gibt ihr Amt per Ende März 2026 ab. Foto: Handout SP Stadt Bern

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Partei und dem Stadtrat bleibt Allenspach erhalten, wie die SP Stadt Bern am Donnerstag mitteilte. Mit dem Rücktritt an der anstehenden Hauptversammlung wolle Allenspach dem neuen Co-Präsidium genügend Zeit vor den nächsten städtischen Wahlen gewähren.

Allenspach habe die Partei «mit klarem Kompass, strategischem Gespür und grossem Engagement geprägt», liess sich Co-Präsident Chandru Somasundaram zitieren. Die Politologin gehört seit 2021 dem Berner Stadtparlament an, kommenden März kandidiert sie für das Kantonsparlament. Zudem ist sie Mediensprecherin der SP Schweiz.

Somasundaram stellt sich weiterhin für die Parteiführung zur Verfügung, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Über das weitere Vorgehen zur Besetzung des Präsidiums werde die Partei «zeitnah» informieren.