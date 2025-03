Erste Rücktritte im Berner Stadtrat kurz nach Legislaturbeginn

Drei Monate nach Beginn der neuen Legislatur hat es im Berner Stadtrat die ersten Rücktritte gegeben. Verabschiedet wurden am Donnerstag Muriel Graf (AL) und Markus Zürcher (Mitte).

Die Fluktuation im Berner Stadtrat ist hoch. Foto: Christian Zingg / Keystone-sda

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Graf gehörte dem Parlament seit Februar 2024 an, Zürcher seit Juli 2024. Beide schafften im vergangenen November die Wiederwahl.

Im Berner Stadtparlament gibt es traditionell viele Wechsel. In der vergangenen Legislatur traten 46 von 80 Mitgliedern vorzeitig ab.

In einer Umfrage gaben letztes Jahr vier von fünf Stadtratsmitgliedern an, die Arbeitsbelastung im Rat in Kombination mit Beruf, Ausbildung oder privaten Verpflichtungen sei herausfordernd. Mehrere Verbesserungen wurden aufgegleist. Im Februar bewilligte das Volk zudem eine Stellvertretungsregelung.