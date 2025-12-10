Ein Brand in einem Tramdepot in der Stadt Bern sorgt für Chaos im Morgenverkehr. Betroffen sind laut Bernmobil die Linien 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 20. Bis etwa 8 Uhr ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Chaos für die Pendler am Mittwochmorgen in der Stadt Bern. Ein Brand in einem Tramdepot sorgt für Chaos im Morgenverkehr. Laut der Website der ÖV-Betreiberin Bernmobil sind die Linien 6, 7, 8, 9, 10, 12 und 20 von der Störung betroffen. Bis um ca. 8 Uhr sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.