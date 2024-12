Die weitgehende Stilllegung der Tramschlaufe am Berner Guisanplatz rückt näher. Der Gemeinderat hat einen Kreditanteil von 3,6 Millionen Franken an den Stadtrat weitergeleitet, wie er am Donnerstag mitteilte.

Heute blockiert das Tram auf dem Guisanplatz pro Stunde und Richtung rund 20-mal die Kreuzung. Das soll sich ändern. Foto: T. Willen/Bernmobil

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Pläne des Kantons sind seit 2021 bekannt. Die Haltestelle Guisanplatz der Tramlinie 9 soll sich künftig an der Papiermühlestrasse vor der neuen Festhalle befinden. Die Tramschlaufe soll nur noch bei Grossanlässen genutzt werden.

Heute fährt das «Nüni-Tram» quer über den Guisanplatz, um die Haltestelle beim Eingang zum Bernexpo-Areal zu bedienen. Pro Stunde und Richtung blockiert es so rund 20-mal die Kreuzung.

In Zukunft soll das Tram direkt in die Papiermühlestrasse einbiegen und auch in umgekehrter Richtung nicht mehr diagonal über den Platz fahren. Von kürzeren Wartezeiten an der Kreuzung sollen Fussgänger und Busse ebenso profitieren wie Autofahrer. Für Velofahrerinnen soll der Platz zudem sicherer werden.

Das Projekt, das ab 2026 umgesetzt werden soll, wird von Kanton, Stadt und Bernmobil gemeinsam geführt. Der Kanton ist für die Umgestaltung des Knotens verantwortlich, Bernmobil kümmert sich um die Gleisarbeiten.

Die Stadt Bern ist verantwortlich für den Bau der Wartehallen mit den beiden neuen Haltestellen an der Papiermühlestrasse. Zudem beteiligt sie sich an den Kosten für die zu ersetzenden Lichtsignalanlagen am Guisanplatz. Im Zug der Bauarbeiten plant die Stadt auch Entsiegelungen und die Pflanzung neuer Bäume.