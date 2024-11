Öffentlicher Verkehr Fahrplanwechsel bringt zahlreiche Neuerungen im Kanton Bern

Der Fahrplanwechsel im kommenden Dezember beinhaltet im Kanton Bern zahlreiche Neuerungen. So gibt es etwa Änderungen im S-Bahn-Verkehr in der Stadt Bern und am linken Bielerseeufer, wie die kantonale Verkehrsdirektion am Freitag mitgeteilt hat.