Bernmobil kann Linie 10 auf Doppelgelenkbusse umstellen

Bernmobil kann die Buslinie 10 nach Köniz Schliern auf Doppelgelenktrolleybusse umstellen. Das Bundesamt für Verkehr hat die entsprechende Plangenehmigung erteilt, wie Bernmobil am Donnerstag mitteilte.

Bernmobil fährt künftig mit Doppelgelenktbussen nach Köniz. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bernmobil will noch im Frühling 2025 mit den Bauarbeiten für eine neue Fahrleitung starten. Diese wird die Busse zwischen den Haltestellen Monbijou und Brühlplatz mit Strom versorgten, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schrieb.

Hierfür muss es rund 180 Fahrleitungsmasten und drei Gleichrichterstationen errichten. Auf den übrigen Streckenabschnitten fahren die Busse im Batteriebetrieb, wie es weiter hiess.

Die Batterien werden während des laufenden Betriebs an der Fahrleitung geladen und bei Bedarf über Nacht in der Busgarage am Eigerplatz.

Zudem müssen mehrere Haltestellen baulich angepasst werden, damit die knapp 25 Meter langen Busse diese «optimal anfahren» können, wie Benrmobil weiter schrieb. Der Kanton Bern, die Gemeinde Köniz und die Stadt Bern wollen im Zuge dessen verschiedene Haltestellen hindernisfrei umbauen. Diese Arbeiten erfolgen teilweise erst nach der Inbetriebnahme der neuen Busse.

Die Doppelgelenkbusse sollen ab Sommer 2026 nach Köniz Schliern fahren. Sie sollen die chronisch überlastete Buslinie entlasten.

Während die Busse der Linie 10 heute durchgehend zwischen Köniz Schliern und Ostermundigen verkehren, werden sie dies künftig nur noch zwischen Köniz Schliern und dem Bahnhof Bern tun. Der Ostermundigen-Ast der Buslinie wird auf einen Trambetrieb umgestellt.