Berner Gemeinderat gibt Millionen für behindertengerechten ÖV frei

Der Berner Gemeinderat hat einen Kredit für den hindernisfreien Umbau von 36 Bushaltekanten freigegeben. (Symbolbild) Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mit Inkrafttreten des Gesetzes per Anfang Jahr müssen schweizweit sämtliche Haltestellen des öffentlichen Verkehrs barrierefrei zugänglich sein. In der Stadt Bern sollen in diesem Zusammenhang 94 Haltekanten prioritär hindernisfrei umgestaltet werden. Die Berner Stimmbevölkerung hat für dieses Vorhaben im vergangenen März einen Rahmenkredit in der Höhe von 67,5 Millionen Franken genehmigt.

Aus betrieblichen Gründen sowie aufgrund von laufenden Bauvorhaben könnten jedoch nicht alle Haltekanten gleichzeitig angepasst werden, schrieb der Gemeinderat in einer Mitteilung. Sie würden in drei Projektpaketen zusammengefasst.

Die Auswahl der 36 Haltekanten im ersten Projektpaket sei erfolgt anhand von Kriterien wie etwa der Nähe zu Alters- und Behinderteninstitutionen, Schulen und Museen, Spitälern sowie Quartierzentren. Ebenfalls bei der Priorisierung eine Rolle gespielt habe die Umsteigebeziehung sowie die Anzahl ein- und aussteigender Personen, hiess es weiter. Die Haltekanten verteilen sich über das ganze Stadtgebiet.

Die Arbeiten erfolgen etappiert in den Jahren 2025 bis 2028. Die Haltekanten werden erhöht, damit ein niveaugleicher Ein- und Ausstieg möglich ist.