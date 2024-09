Der Regierungsrat hat für den Bau der neuen BLS-Haltestelle am Europaplatz in Bern 2,5 Millionen Franken gesprochen. Die neue Haltestelle soll beim neuen Campus der Berner Fachhochschule entstehen.

2,5 Millionen Franken für neue Haltestelle am Berner Europaplatz

Das als Entwicklungsschwerpunkt definierte Gebiet Ausserholligen soll sich in den kommenden Jahren zu einem neuen Arbeits- und Lebensraum entwickeln. Private und öffentliche Bauherrschaften wollen rund drei Milliarden Franken in das Gebiet investieren.

Entstehen sollen etwa Hochhäuser oder ein neuer, grosser Fachhochschul-Campus. Auch der öffentliche Verkehr soll mit den Entwicklungen Schritt halten.

Die heutige S-Bahnhaltestelle Stöckacker wird aufgehoben und rund 400 Meter in Richtung Europaplatz verschoben. In unmittelbarer Nähe des neuen Campus entsteht damit die neue Haltestelle Europaplatz Nord, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die BLS rechnet nach eigenen Angaben bis ins Jahr 2040 mit bis zu 25'000 Ein- und Aussteigenden pro Tag. Heute sind es etwas mehr als 8000.