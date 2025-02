Könizer Bevölkerung wünscht sich gemütlichere Plätze

Grüner und zum Verweilen einladender: das wünscht sich die Könizer Bevölkerung von den öffentlichen Plätzen in der Gemeinde. Diese will nun mit temporären Massnahmen die Aufenthaltsqualität verbessern.

Zu viel Beton, Asphalt und Verkehr: die Könizer Bevölkerung wünscht sich grünere und gemütlichere öffentliche Plätze. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Frühjahr 2024 hat die Gemeinde den zentralen Bläuackerplatz temporär mit Pflanzenkisten stärker begrünt und mobile Sitzgelegenheiten geschaffen. Bei der Bevölkerung sei das gut angekommen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung vom Dienstag. Sie hatte vor Ort Passanten befragt.

Ende August 2024 lud die Gemeinde die Bevölkerung ein, sich weitergehende Gedanken zur Gestaltung und Nutzung des öffentlichen Raums zu machen und acht Standorte exemplarisch zu bewerten.

Die Auswertung ergab, dass einzelne Orte bereits heute gut bis sehr gut entwickelt sind. Die Mehrheit der Teilnehmenden wies jedoch auf gewisse Defizite hin. Vor allem stark frequentierte Durchgangsorte seien oft trostlos und verkehrsbelastet.

Bepflanzung, Sitzgelegenheiten, Spielangebote

Der öffentliche Raum sei funktional und gut erreichbar, doch fehlten vielfältige Erholungsorte und mehr Grünflächen. Am meisten Wert legt die Bevölkerung laut Mitteilung der Gemeinde auf ausreichende Bepflanzung von öffentlichen Plätzen, Sitzgelegenheiten und Spielangebote für Kinder. Im Sommer brauche es insbesondere gemütliche Sitzgelegenheiten am Schatten.

Generell schienen noch zu viele Plätze von Beton und Asphalt dominiert zu sein, zieht die Gemeinde ihre Schlüsse aus der Befragung, die in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Metron Bern AG durchgeführt wurde.

Autoverkehr zu präsent

Der Autoverkehr werde vielerorts als zu präsent und störend empfunden. Ein störungsfreies Nebeneinander von zu Fuss Gehenden, Velos und Autos sei nicht immer gewährleistet. Dies etwa wegen Unklarheiten in der Verkehrsführung oder aufgrund knapper Platzverhältnisse.

Die Gemeinde will nun die Rückmeldungen aus der Bevölkerung nutzen, um einen «Fokusplan öffentlicher Raum» zu erarbeiten. Weiter will sie an Orten mit konkretem Verbesserungsbedarf temporäre Massnahmen umsetzen. Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, seien die Ausstattungen mit Witterungsschutz, Begrünung und Möblierung auszustatten. Erste positive Erfahrung hat die Gemeinde ja mit dem Bläuackerplatz bereits gesammelt.