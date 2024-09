Nothilfe Stadt Bern spendet 25'000 Franken zur Bekämpfung des Mpox-Virus

Die Stadt Bern unterstützt im Rahmen ihrer Nothilfe die Bekämpfung des Mpox-Virus in afrikanischen Ländern. Sie spendet zu diesem Zweck 25'000 Franken an das Kinderhilfswerk Unicef, wie sie am Freitag mitteilte.