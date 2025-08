Alphütte in Gsteig BE brennt komplett nieder

Meterhohe Flammen schiessen aus der Alphütte. Foto: Kantonspolizei Bern

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Sonntagmittag die Meldung, dass auf der Wispile in Feutersoey (Gemeinde Gsteig bei Gstaad) eine Alphütte brenne. Als die ausgerückten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Alphütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Saanen stand im Einsatz und stellte dabei sicher, dass das Feuer nicht auf das umliegende Feld übergriff, schreibt die Kantonspolizei Bern in einem Communiqué,

Alle anwesenden Personen konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Auch Tiere kamen keine zu Schaden. Die Alphütte brannte jedoch vollständig nieder. Vorsorglich befand sich ein Helikopter der Rega vor Ort auf Platz.

Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.