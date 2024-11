Neue Regelungen ab 1. Dezember Kanton Bern will Wildtiere besser schützen

Im Kanton Bern sollen Wildtiere künftig weniger stark durch Freizeit-, Sport- und Tourismusaktivitäten gestört werden. In den Wildschutzgebieten treten am 1. Dezember neue Regeln in Kraft, wie die Umweltdirektion am Montag mitteilte.