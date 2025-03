Nagetier-Alarm in Thun BE

Darum gehts Maus in Coop-Backwarenabteilung entdeckt, Video sorgt für Aufsehen

Coop bestätigt Echtheit und ergreift Massnahmen zur Bereinigung

Johannes Hillig Redaktor News

Es sind nur 11 Sekunden. Aber der kurze Clip hat bereits über 300'000 Aufrufe auf Tiktok. Kein Wunder: Das Video zeigt eine Maus, die sich in der Brotabteilung eines Coop-Ladens in Thun BE versteckt. Es soll sich dabei um die Filiale am Bahnhof handeln.

Das Maus-Video sorgt für mächtig Wirbel. Viele Zuschauer sind schockiert oder machen sich über den Coop lustig. «Mausbrotli neu im Coop Thun 0.99», lautet ein Kommentar. Oder: «Das isch de Lebensmittelinspektor er überprüft ob brot guet Isch.» Jemand anderes ist skeptisch und fragt sich, ob das Video überhaupt echt ist. Wurde es wirklich im Coop aufgenommen? Ja, bestätigt Coop auf Anfrage von Blick.

Der Detailhändler hat Kenntnis von dem Tiktok-Video. Und hat sich deswegen auch schon unter dem Clip in den Kommentaren gemeldet. Coop stellt klar: «So was darf nicht passieren. Wir haben umgehend Massnahmen getroffen, um die Situation zu bereinigen und aufzuklären.» Welche Massnahmen das genau sind, verrät Coop auf Anfrage von Blick aber nicht.

Mäusen reicht eine bleistiftdicke Öffnung

Klar ist: Eine Maus gehört auf keinen Fall in die Nähe von Lebensmitteln. «Nager können durch ihren Nagetrieb grosse Schäden in Gebäuden anrichten und sogar Kurzschlüsse und Brände auslösen. Ausserdem können sie Krankheiten und Parasiten übertragen und mit ihrem Kot und Urin Räume und Lebensmittel verunreinigen», erklärt das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf seiner Internetseite.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, rät das Bafu etwa dazu, alle möglichen Zugänge abzudichten. Dabei zählt das Detail: «Einer Maus reicht eine bleistiftdicke Öffnung, um ins Gebäude einzudringen.» Auch Müll soll so aufbewahrt werden, dass die Nagetiere nicht drankommen.