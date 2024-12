In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Bern ein Auto entwendet worden. Im Zuge einer Nachsuche konnten vier tatverdächtige Personen in Bern angehalten werden. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

Daniel Macher Redaktor News

Am Samstag, kurz vor 1.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, wonach an der Seilerstrasse in Bern ein Auto entwendet worden und in unbekannte Richtung davongefahren sei.

Umgehend fahndeten mehrere Patrouillen nach dem gestohlenen Auto, das schliesslich an der Bümplizstrasse in Bern gefunden wurde. Bei der weiteren Verfolgung konnten drei verdächtige Personen an der Schwabstrasse in Bern angehalten werden.

Verdächtige kommen für weitere Delikte infrage

Eine vierte verdächtige Person konnte nach kurzer Flucht zu Fuss in der Umgebung einer Schule an der Keltenstrasse angehalten werden. Die vier Männer wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Gestützt auf weitere Meldungen aus der Region Bern kommen sie für diverse andere Delikte infrage. Unter anderem für Einschleich- und Einbruchdiebstähle in Fahrzeuge. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen aufgenommen.