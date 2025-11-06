DE
Nachfolge bekannt
Milena Daphinoff übernimmt bei Berncity

Die neue Präsidentin Berncity heisst Milena Daphinoff. Sie ist an der Mitgliederversammlung zur Nachfolgerin von Sven Gubler gewählt worden, wie die Vereinigung am Donnerstag mitteilte.
Die neue Präsidentin von Berncity heisst Milena Daphinoff. (Archivbild)
Foto: Handout Kanton Bern
Milena Daphinoff ist Unternehmerin, Grossrätin für die Mitte-Partei und Dozentin an der Berner Fachhochschule. Sie ist seit 2023 Mitglied des Vorstands von Berncity. Daphinoff übernimmt das Präsidium von Sven Gubler per 1. Januar 2026, wie Berncity in einer Mitteilung schrieb.

Berncity ist ein Verein, gemäss Website schliessen sich Gewerbebetriebe, Geschäfte, Dienstleistende, Hausbesitzende, Organisationen, Verbände und Anwohnende in der Berner Innenstadt zusammen, um ihre Anliegen gemeinsam zu vertreten und sich gegenseitig zu unterstützen.

