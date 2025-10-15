Eine Frau, die in der Region Brienzer Rothorn nach einer Wanderung vermisst wurde, ist am Dienstagmittag im Rahmen einer Suchaktion tot geborgen worden. Aktuell wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Weitere Ermittlungen zum Ereignis sind im Gang.

1/2 In der Region Brienzer Rothorn stürzte die Frau ab. Foto: Kantonspolizei Bern

Frau stürzte beim Abstieg vom Brienzer Rothorn tödlich ab

Suchaktion mit Helikopter und Spezialisten führte zur Lokalisierung der Frau

Am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Frau in der Region Brienzer Rothorn vermisst werde, welche zuvor mutmasslich auf einer Bergwanderung unterwegs gewesen sei.

Umgehend wurde eine umfassende Suchaktion eingeleitet. Die Vermisste konnte schliesslich im Rahmen eines Suchflugs mit einem Helikopter der Rega am selben Tag gegen Mittag im Bereich Gwandwald lokalisiert und in der Folge nur noch tot geborgen werden.

Bei Abstieg abgestürzt

Gemäss ersten Erkenntnissen war die Frau am Montag, 13. Oktober 2025, zu einer Bergwanderung vom Brienzer Rothorn in Richtung Brienz aufgebrochen. Aus noch zu klärenden Gründen muss sie beim Abstieg in der Region Gwandwald abgestürzt sein. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Es bestehen Hinweise auf die Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Ermittlungen eingeleitet

Im Einsatz standen diverse Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern, ein Team der Rega und Spezialisten der Alpinen Rettung Schweiz.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland wurden Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände aufgenommen.