Nach Verfolgungsjagd Töfffahrer entkommt Polizei in Interlaken

Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagabend in Interlaken eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als ihn eine Patrouille auf der Autobahn A8 kontrollieren wollte, flüchtete er in rasanter Fahrweise in Richtung Aeschi.

Publiziert: vor 7 Minuten