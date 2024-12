Der Milibach in Brienz BE soll nach Westen verlegt werden, um das Dorf vor weiteren Überschwemmungen zu schützen. Ein Wohnhaus müsste weichen und Bauern sollen Land abtreten. Gespräche mit den Grundstückbesitzern laufen bereits.

Brienz BE will Milibach aus dem Dorf verbannen

Brienz BE will Milibach aus dem Dorf verbannen

1/2 Der Milibach soll unterhalb des Geschiebesammlers nach Westen verlegt werden. (Skizze der Schwellenkooperation Brienz) Foto: Schwellenkooperation Brienz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Milibach in Brienz BE soll aus dem Dorf verlegt werden. Das schlägt das Projektteam vor, das am Dienstagabend das Schutzkonzept für die Gemeinde im Berner Oberland präsentiert hat.

Der Milibach war im August nach starken Niederschlägen über die Ufer getreten. Steinbrocken und Holz füllten den Geschiebesammler innert Kürze. Ein Murgang verwüstete darauf Teile des Dorfs. Nun soll der Lauf des Bachs unterhalb des Geschiebesammlers nach Westen verlegt werden.

Dafür müsste mindestens ein Wohnhaus weichen. Zudem sollen Bauern Landwirtschaftsland abtreten. Die Gespräche mit den Grundstückbesitzern sind im Gang. Wie die Betroffenen entschädigt werden können, wird zusammen mit Bund und Kanton abgeklärt.

Offen ist weiterhin, wann die beschädigten Häuser im sogenannten Änderdorf wieder aufgebaut werden können. Klarheit soll im Frühling herrschen.