Am Samstagmorgen ist in der Region Klein Titlis ein Mann im Rahmen einer Suche in unwegsamem Gelände tot aufgefunden worden.

Ein Helikopter der Air Glaciers entdeckte den Leichnam. (Symbolbild)

Denis Molnar Journalist

Bei der Kantonspolizei Bern ging Mitte Februar 2024 die Meldung ein, dass ein Mann vermisst werde, welcher mutmasslich auf einer Skitour unterwegs gewesen sei. Umgehend wurden Suchmassnahmen eingeleitet, an welchen sich mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern beteiligten.

Anlässlich einer erneuten Suche konnte der Mann am Samstag, 7. September 2024, kurz nach 7.15 Uhr, auf dem Wendengletscher in der Region Klein Titlis in unwegsamem Gelände durch einen Helikopter der Air Glaciers gesichtet werden, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst. Zusammen mit einem Angehörigen der Alpinen Rettung Schweiz, einem Notarzt sowie einen Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern konnte der Mann tot aufgefunden und geborgen werden.

Gemäss bisherigen Abklärungen dürfte es sich beim Verstorbenen um den seit Mitte Februar 2024, vermissten Mann handeln. Es bestehen konkrete Hinweise auf seine Identität, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, ein Team der Air Glaciers sowie ein Angehöriger der Alpinen Rettung Schweiz.