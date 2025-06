Nach heftigem Gewitter in Nidau BE Mann (†51) erliegt im Spital seinen schweren Verletzungen

Bei dem schweren Gewitter am vergangenen Sonntag in Nidau BE wurde ein Mann von einem abgebrochenen Ast getroffen und schwer verletzt. Am Samstag ist er im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Publiziert: 15:29 Uhr | Aktualisiert: 15:30 Uhr