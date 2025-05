In der Nacht auf Freitag ist in Biel BE ein Motorradlenker mit zunächst zwei Beifahrern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Auf der Autobahn verursachte der Lenker schliesslich einen Selbstunfall. Das Motorrad wurde zuvor wohl gestohlen.

Nach Fluchtfahrt in Biel BE

Die Kantonspolizei Bern lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einem Motorradfahrer. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Freitag, kurz vor 2.20 Uhr, wurde eine Patrouille der Kantonspolizei Bern in Biel auf ein Motorrad mit drei Personen aufmerksam. Als die Polizisten das Motorrad zur Kontrolle anhalten wollten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete in Richtung Zentralstrasse.

Umgehend nahm die Patrouille die Verfolgungsjad mit eingeschalteten Warnvorrichtungen auf. Im Kreisel zwischen der Seevorstadt und der Zentralstrasse hielt der Lenker an, woraufhin eine der Personen vom Motorrad abstieg und in Richtung Zivilstandesamt flüchtete. Das Motorrad wendete anschliessend, fuhr auf die Autobahn und setzte die Fahrt auf der A5 in Richtung Neuenburg fort.

Gestohlenes Motorrad

Auf der Autobahnausfahrt Marin NE verlor der Lenker dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Motorradfahrer wie auch der Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden nach der Erstbetreuung mit einem Helikopter der Rega und einer Ambulanz ins Spital überführt.

Während der Fluchtfahrt stellten die Einsatzkräfte mehrere Geschwindigkeitsverstösse und weitere Verkehrswiderhandlungen fest. Gemäss ersten Erkenntnissen handelt es sich beim Motorrad um ein gestohlenes Fahrzeug, welches vor der Fluchtfahrt entwendet wurde. Die in Biel geflüchtete Person konnte trotz umfassender Nachsuche bis jetzt nicht angehalten werden.