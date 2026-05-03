DE
FR
Abonnieren

Nach Brand in der Nacht
Video zeigt die zerstörten Häuser in Bärau BE

In Bärau BE hat ein Grossbrand mehrere Gebäude erfasst. So sieht es vor Ort am Morgen danach aus.
Publiziert: 03.05.2026 um 11:16 Uhr
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen