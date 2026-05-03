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Nach Brand: Video zeigt die zerstörten Häuser in Bärau BE
Nach Brand in der Nacht
Video zeigt die zerstörten Häuser in Bärau BE
In Bärau BE hat ein Grossbrand mehrere Gebäude erfasst. So sieht es vor Ort am Morgen danach aus.
Publiziert: 03.05.2026 um 11:16 Uhr
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