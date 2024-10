Ein Mann wurde am Dienstagabend in Bern von einem Stein am Kopf getroffen und verletzt. Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen, um die Umstände des Vorfalls zu klären.

Johannes Hillig Redaktor News

Es passierte am Dienstag, gegen 20.05 Uhr, als die Kantonspolizei Bern alarmiert wurde. Der Grund: An der Weissensteinstrasse in Bern kam es zu einer Körperverletzung. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Fussgänger auf der Schwarzenburgstrasse in Richtung Köniz unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen auf der Höhe der Unterführung von einem Stein am Kopf getroffen und verletzt wurde. Er alarmierte den Rettungsdienst und wurde mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten, sich zu melden.