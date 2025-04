Myanmar Stadt Bern spendet für Erdbebenopfer in Myanmar

Die Stadt Bern hat 25'000 Franken für die Opfer des Erdbebens in Myanmar gespendet. Das Geld fliesst im Rahmen des Nothilfeengagements der Stadt an das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirchen Schweiz (Heks), wie sie am Dienstag mitteilte.

