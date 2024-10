Stadtberner Gemeinderat genehmigt Leistungsvertrag mit Konsi

Die Stadt Bern will das Konservatorium Bern im Jahr 2025 mit 4,3 Millionen Franken unterstützen. Foto: Stadt Bern

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Summe enthalten sind Mehrkosten von 282’000 Franken. Diese seien auf einen Zuwachs an Schülerinnen und Schülern, eine Zunahme bei den Gehältern für Lehrpersonen und höhere Mietkosten zurückzuführen, schrieb die Stadt am Donnerstag in einem Communiqué.

Der Leistungsvertrag kommt nur zustande, wenn die Stimmberechtigten der Stadt Bern dem Budget 2025 am 24. November zustimmen.