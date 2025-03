Museumsnacht Berner Museumsnacht lockt über 95'000 Gäste an

Die Museumsnacht in Bern hat in diesem Jahr wieder zehntausende Besucherinnen und Besucher in die 42 teilnehmenden Museen und Kultureinrichtungen gelockt. 95'411 Eintritte wurden gezählt, schrieben die Veranstalter in einer Mitteilung am Samstag.

Publiziert: vor 52 Minuten