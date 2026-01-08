Berner Museen verzeichnen nach Rekordjahr teils weniger Eintritte

Das bernische Naturhistorische Museum hat 2025 etwas weniger Eintritte verzeichnet als noch im erfolgreichen Vorjahr. Es reiht sich damit in ein Schema ein. 134’873 Menschen besuchten Berns ältestes Museum.

Verglichen mit dem Jahr zuvor, dem drittbesten in der Geschichte des Naturhistorischen, entspricht das einem Rückgang von fast 7000 Eintritten. Dennoch bezeichnete das Museum seine Gästebilanz in einer Mitteilung vom Donnerstag als «guten Mittelwert». Den bisherigen Rekord verbuchte es im Jahr 2019 mit fast 193'000 Eintritten.

Einen Rückgang verzeichnete auch das Museum für Kommunikation, konnte sich aber das zweitbeste Ergebnis seiner 120-jährigen Geschichte auf die Fahne schreiben: 131'114 Besuchende empfing das Museum im Jahr 2025, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Im Rekordjahr 2024 waren mehr als 140'000 Personen zu Besuch.

Nach einem positiven Ausreisser im Vorjahr ging die Anzahl Eintritte ins Berner Kunstmuseum ebenfalls zurück: 94'000 und somit fast 20'000 Personen weniger als 2024 besuchten seine Ausstellungen, wie das Museum in einer gemeinsamen Mitteilung mit dem Zentrum Paul Klee schrieb.

Letzteres verzeichnete wiederum eine grosse Gästezunahme: Gut 165'000 Personen besuchten das Zentrum Paul Klee 2025 - gegenüber 148'000 im Vorjahr. Insbesondere «Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge» zog an, hiess es im Communiqué. Über 61'000 Menschen sahen die Ausstellung.

Leicht zugenommen haben auch die Eintritte ins Historische Museum. 126'100 Menschen gingen ein und aus, wie dem Jahresbericht zu entnehmen ist. Das sind gut 1000 mehr als im Jahr zuvor. Ein Fünftel der Eintritte entfiel auf Veranstaltungen wie die Museumsnacht.