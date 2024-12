Der Gemeinderat der Stadt Biel hat ein Parkierungskonzept für den motorisierten Individualverkehr verabschiedet. Das Ziel ist, die Attraktivität und Lebensqualität in der Stadt zu verbessern, wie er am Donnerstag mitteilte.

Stadt Biel nimmt sich mit Konzept seiner Parkplatzsituation an

Die Stadt Biel nimmt sich mit einem Konzept ihrer Parkplatzsituation an. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei der Verteilung der Parkplätze besteht Optimierungspotenzial, ebenso bei der Bewirtschaftung. Das hat eine Analyse gezeigt, wie der Bieler Gemeinderat am Donnerstag mitteilte. Gelingen soll das mit 18 Massnahmen. Einige davon seien bereits in Erarbeitung, so etwa die Entwicklung einer Datenbank zur Parkierung, die Digitalisierung der Zahlungsmittel oder die Weiterentwicklung des Parkleitsystems.

Zu den anderen Massnahmen werden derzeit Überlegungen angestellt oder Vorarbeiten geleistet, wie es weiter hiess. Die Realisierung erfolgt in den nächsten Jahren.

Gemäss einer 2022 durchgeführten Erhebung zählt die Stadt Biel rund 52'000 private und öffentliche Parkplätze, wie es weiter hiess. Das seien fast so viele Parkplätze wie die Stadt Einwohnerinnen und Einwohner habe. Für jedes gemeldete Auto gebe es 2,7 Parkplätze. Der Platz in der Stadt sei aber begrenzt und die Bedürfnisse vielfältig.