Brand in Bern: Dichter Rauch steigt über Tierspital auf
Mitten in Bern
Leser-Videos zeigen starke Rauchentwicklung
In Bern ist ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Blick-Leser schreibt, soll das Tierspital betroffen sein.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 37 Minuten
