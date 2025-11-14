Am Donnerstagnachmittag ist in Erlenbach im Simmental ein schwer verletzter Mann mit einem Velo auf den Bahngeleisen aufgefunden worden. Der Mann wurde von einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.

Der Mann war zuvor mit seinem Mountainbike gestürzt. Foto: Google Maps

Darum gehts Ein Mann stürzte mit Mountainbike und wurde schwer verletzt

Der Mann wurde in kritischem Zustand mit einem Rega-Helikopter transportiert

Die Bahnlinie war für mehrere Stunden gesperrt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Eine Person und ein Velo befanden sich am Donnerstagmittag auf den Gleisen kurz vor dem Bahnhof Erlenbach im Simmental BE. Umgehend rückte die Berner Kantonspolizei aus.

Gemäss ersten Erkenntnissen kollidierte ein heranfahrender Zug, welcher eine Notbremsung einleitete, mit dem Velo, das auf den Gleisen lag. Mit der Person, die neben den Schienen lag, kam es zu keiner Kollision.

In kritischem Zustand

Vor Ort trafen die ausgerückten Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten Mann. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er in kritischem Zustand mit einem Rega-Helikopter in ein Spital transportiert. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit einem Mountainbike unterwegs und aus noch zu klärenden Gründen mehrere Meter einen Hang hinuntergestürzt. Er kam schliesslich schwer verletzt auf dem Gleis zum Liegen.

Die betroffene Bahnlinie musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Passagiere des betroffenen Zuges wurden vor Ort aus dem Zug bis zum Bahnhof Erlenbach begleitet. Die Bahnunternehmen setzten in dieser Zeit Ersatzbusse ein. Neben der Kantonspolizei Bern und deren Spezialdiensten standen ein Helikopter der Rega sowie eine Ambulanz im Einsatz. Der Unfall wird untersucht.